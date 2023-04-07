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Между Россией и Венесуэлой вскоре заработает прямой транспортный коридор

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Nina Lyashonok/AP

Между Россией и Венесуэлой в скором времени начнет работу прямой транспортный коридор. Об этом РИА Новости рассказал глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

По его словам, сейчас проработаны маршруты из трех российских портов — Севастополя, Санкт-Петербурга и Новороссийска. Транспортный коридор будет пролегать до порта Пуэрто-Кабельо.

«Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный», — пояснил Фроленко.

Он добавил, что в порту Пуэрто-Кабельо есть зерновой терминал на 250 тысяч тонн с возможностью увеличения, а также терминал для хранения жидких и сухих удобрений и площадка для поставки сельхозтехники.

Ранее Китай пригласил Венесуэлу строить лунную базу вместе с Россией. Венесуэла станет первой страной, которая присоединится к Китаю и России в этом проекте.

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