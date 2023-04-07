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Торговая палата России и Венесуэлы намерена создать свою судоходную компанию

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Jorge Silva/Reuters

Российско-венесуэльская торговая палата готовится к созданию собственной судоходной компании, позволяющей решить проблемы с логистикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Романа Фроленко.

Предполагается, что организация начнет работать уже летом текущего года.

«Наша страна работает в этом направлении с 2011 года. Так получилось, что вице-президент российско-венесуэльской палаты участвовал в межправкомисии по этому направлению, по выстраиванию именно логистической цепочки, по созданию двух хабов», — уточнил Фроленко.

Как добавил президент российско-венесуэльской торговой палаты, проект является важным и интересным.

По словам Фроленко, палата на первоначальном этапе полагается на поддержку партнеров при реализации крупных проектов.

Ранее стало известно, что Китай пригласил Венесуэлу строить лунную базу вместе с Россией. Такое заявление было сделано по итогам визита главы Боливарианского агентства космической деятельности (ABAE) Марглад Бенкомо в Китай. Там она посетила лабораторию DSEL.

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