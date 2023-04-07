Мишустин выступил против льгот по электроэнергии для аграриев

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Государственной думы выступил против льгот по электроэнергии для аграриев, отметив, что на других потребителей в таком случае падут дополнительные расходы, сообщает ТАСС.

С идеей оказать поддержку аграриям льготным энергоснабжением выступил представитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Игорь Ананских — он указал, что стоимость электричества для сельскохозяйственного сектора экономики на данный момент выше, чем в среднем для промышленности.

«Введение дополнительной льготной категории — это вопрос спорный. Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию. Это, кстати, противоречит тезису президента <…> по поводу того, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей», — считает Мишустин.

Он добавил, что некоторые решения по льготам на электроэнергию для аграриев могут принимать на уровне региональных правительств.

Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия поставила 40 млн тонн зерна с 1 июля 2022 года.