ЦБ: банки Армении вынуждены ужесточить требования к клиентам из-за санкций против РФ

Центральный банк Армении заявил, что банки страны вынуждены ужесточить требования к клиентам из-за санкций против РФ, сообщает Sputnik Армения.

Как сообщили в банке, западные финансовые учреждения пересматривают свою систему контроля над сделками в связи с санкциями против России, в рамках которой существенно ужесточены условия для зарубежных сделок банков Армении.

Из-за этого армянские банки вынуждены ужесточить требования к своим клиентам, в том числе отказывать в переводах, если они будут признаны рискованными.

Ранее магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда российских банков, попавших под западные санкции.

С маркетплейса пропали приложения таких банков, как «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», «Зенит», СДМ-банк, УБРиР, «Ланта банк» и Металлинвестбанк.

В феврале сообщалось, что Министерство финансов США добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов, в числе которых оказались перечисленные выше банки.