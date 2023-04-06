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МВФ: более половины прироста мировой экономики в 2023 году будет приходиться на Китай и Индию

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Более половины от суммарного размера прироста мировой экономики по итогам 2023 года будет приходиться на две страны — Китай и Индию. При этом увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) глобальной экономики к концу текущего года должно составить менее 3%, приводит слова главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой ТАСС.

«Несмотря на удивительно устойчивые рынки труда и потребительские расходы в большинстве развитых стран, а также подъем, вызванный возобновлением роста экономики Китая, мы ожидаем, что в 2023 году рост мировой экономики составит менее 3%. В 2023 году на Индию и Китай будет приходиться половина роста глобальной экономики», — заявила Георгиева.

При этом по итогам прошлого года темпы роста мировой экономики значительно замедлились — с 6,1% до 3,4%. Снижение связано в первую очередь с обострением конфликта на Украине в конце февраля 2022-го. При этом тенденция продолжается и в текущем году, пояснила она.

«После уверенного восстановления в 2021 году наступил тяжелый период потрясения в связи с войной России на Украине и ее широкомасштабными последствиями — глобальный рост в 2022 году упал почти наполовину — с 6,1% до 3,4%. Замедление темпов роста продолжается и в этом году», — заключила Георгиева.

6 апреля эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что напряженность между США и Китаем ведет к «фрагментации мира» и переносу производств в юрисдикции других стран. Это может нанести краткосрочный ущерб мировой экономике в 1% глобального ВВП за пять лет и 2% — в долгосрочной перспективе.

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