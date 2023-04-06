Лукашенко: стоимостный объем российско-белорусской торговли вырос в 4,5 раза за 27 лет

Стоимостный объем товарооборота России и Белоруссии в рамках Союзного государства вырос в 4,5 раза за 27 лет со времени его основания в 1997 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, написало агентство ТАСС.

«За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза», — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии назвал производственную кооперацию ключевым направлением в двусторонних отношениях двух соседних государств.

По словам президента страны, около 8 тыс. белорусских и российских компаний участвуют в кооперационных связях. В результате сотрудничества стороны создали сотни тысяч рабочих мест.

В первой половине февраля заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске объявили о росте объема двусторонней торговли между двумя странами в 2022 году на 12% относительно 2021 года.