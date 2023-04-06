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Bloomberg: Google и Amazon столкнулись с проблемами при попытке массового увольнения работников в ЕС

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Paresh Dave/Reuters

Руководства крупных технологических компаний CША, включая Google и Amazon, столкнулись с трудностями при попытках организации массового увольнения сотрудников корпораций в европейских странах, в том числе в Германии и во Франции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Причиной затруднения массового увольнения стали особенности трудового законодательства европейских стран. Без предварительных консультаций с местными «рабочими советами», представители которых защищают интересы сотрудников отделений трансграничных технологических корпораций, организовать масштабные сокращения сотрудников практически невозможно, уточняется в статье.

«Во Франции материнская компания Google Alphabet Inc. в настоящее время ведет переговоры о сокращении численности персонала путем добровольного ухода, предлагая пакеты выходных пособий <....> Amazon пыталась заставить некоторых старших менеджеров уйти в отставку, удерживая годовую зарплату, и предоставила отпуск уходящим сотрудникам, чтобы их акции могли быть переданы и выплачены в качестве бонусов», — говорится в материале.

После неудачных попыток массового сокращения сотрудников в Европе руководство Google и Amazon теперь пытается договориться по этому вопросу с представителями «рабочих советов» в Германии и во Франции, где положения трудового законодательства — одни их самых жестких среди всех стран Евросоюза (ЕС), заключается в заметке.

22 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что некоторые высокотехнологические американские компании, включая Google Alphabet Inc., стали отказываться от офисных помещений за пределами страны, включая Британию и страны Евросоюза (ЕС). Это произошло на фоне общей экономической неопределенности на континенте, а также падения доходов и сокращений сотрудников.

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