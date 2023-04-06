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Международные резервы Украины выросли до рекордных значений за 11 лет

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

В украинском национальном банке сообщили, что международные резервы страны достигли рекордных показателей за последние 11 лет и составили 31,9 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.

«По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 31,9 миллиарда долларов США. Это рекордный объем резервов за последние 11 лет», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, за март резервы выросли на 10% из-за уменьшения объемов чистой продажи валюты и финансовых поступлений от международных партнеров.

Ранее национальный банк Украины (НБУ) запретил местным банкам использовать для активных операций деньги с замороженных счетов лиц, которые находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Раньше местные банки могли свободно пользоваться этими деньгами для проведения операций. Источники газеты в НБУ объяснили свое решение о запрете тем, что государство может в любой момент изъять в пользу госбюджета заблокированные подсанкционные средства, поэтому банки «всегда должны иметь возможность отдать эти деньги по первому требованию властей».

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