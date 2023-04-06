«Ъ»: сегмент страхования грузов за год вырос на 22%

Сегмент страхования грузов по итогам 2022 года опередил по темпам роста другие виды имущественного страхования. За год объем собранных страховщиками премий вырос на 22%, сборы компаний достигли 29,5 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства.

Из статистики ЦБ следует, что за прошлый год объем собранных премий на страховом рынке почти не изменился и составил 1,8 трлн руб. Выплаты по договорам страхования выросли на 12,1%, до 893 млрд руб. Премии по страхованию имущества юридических лиц увеличились на 7%, до 129 млрд руб., по страхованию физлиц — на 3%, до 84 млрд руб.

Эксперты, опрошенные газетой, назвали две ключевые причины роста роста премий страховщиков в сегменте страхования грузов. Это усложнение логистических цепочек и переход бизнеса от зарубежных поставщиков к российским.

Начальник управления страхования грузов компании «Ингосстрах» Роман Голубев отметил, что российскому рынку стал доступен бизнес, который традиционно размещался в зарубежных страховых компаниях. По словам управляющего директора департамента андеррайтинга имущественных видов страхования юридических лиц «Ренессанс Страхование» Марины Зюгановой, раньше все сырьевые грузы страховались в основном через трейдеров на зарубежном рынке, а сейчас все эти грузы застрахованы на рынке в России.