Первый магазин белорусского аналогa IKEA, Swed House, откроется в России 15 апреля

В России 15 апреля откроется первый магазин белорусского бренда Swed House, аналога IKEA. Магазин будет открыт в торгово-развлекательном центре «Щелковский» в Москве. Об этом написало ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового центра.

«15 апреля в ТРЦ «Щелковский» откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA. В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные «акулы», — сказал представитель пресс-службы торгового центра.

Ранее глава союзных центров Булат Шакиров рассказал, что в Москве в 2023 году могут открыться 10 магазинов белорусского аналога IKEA. По его словам, союз подписал соглашение с белоруской компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA. Шакиров уточнил, что в ближайшие несколько лет в России будет открыто 50 магазинов сети. Кроме того, ведутся переговоры по поводу того, чтобы Swed House стал арендатором торговых центров «Мега».

По словам Шакирова, сейчас можно занять освободившиеся места после ухода IKEA. У белорусской фирмы есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Она производит товары для дома, мебель, текстиль и прочие товары, которые похожи на продукцию ушедшего шведского бренда.