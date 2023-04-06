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РБК: одна из старейших в России торговых сетей «Карусель» закрылась после 19 лет работы

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Пресс-служба X5 Group

В феврале этого года крупнейший российский продовольственный ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») закрыл последний гипермаркет «Карусель». Об этом в интервью РБК рассказала президент группы Екатерина Лобачева.

Она отметила, что процесс закрытия сети удалось выстроить эффективно. Так, на заключительном этапе закрывавшиеся точки показывали положительные финансовые результаты, а у последнего магазина в Белгороде даже была положительная EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. — РБК), сказала Лобачева.

По ее словам, на решение о закрытии повлияло изменение потребительского поведения. Она уточнила, что за последние три–пять лет российский потребитель прошел несколько трансформаций, основной из которых стала «разумность выбора» и значительный переток аудитории в канал онлайн-продаж, который произошел в пандемию.

Ранее в X5 Group отметили, что решение трансформировать сеть гипермаркетов было принято еще в сентябре 2019 года, после этого некоторые магазины были закрыты, а часть была передана в управление торговой сети «Перекресток». На конец марта 2022 года торговая сеть «Карусель» управляла 28 магазинами.

Первый магазин «Карусель» открылся в Санкт-Петербурге в 2004 году. Эту сеть гипермаркетов основали те же предприниматели, что и сеть магазинов «Пятерочка», —Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. Через четыре года компания X5 Retail Group (прежнее название X5 Group), основанная двумя годами ранее путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток», реализовала опцион на покупку «Карусели».

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