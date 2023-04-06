HeadHunter: каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов

Каждый шестой опрошенный работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов, в основном граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Об этом написало ТАСС со ссылкой на опрос рекрутингового сервиса Headhunter.

«Исследование hh.ru показало, что 16% российских работодателей, прошедших опрос, нанимают на работу трудовых мигрантов. В большинстве случаев (76%) такие работодатели принимают до 10 человек в месяц. Еще 13% работодателей готовы трудоустроить до 20 иностранных работников. У 9% компаний есть практика приема на работу более 20 человек в месяц», — следует из итогов опроса.

По данным сервиса, в основном российские работодатели принимают на работу граждан Узбекистана (56% компаний), Таджикистана (55%) и Кыргызстана (53%). В то же время 70% представителей опрошенных компаний указали, что у них нет практики найма трудовых мигрантов.

Из опроса следует, что 61% российских работодателей нанимает трудовых мигрантов на роли, которые не требуют специализированных навыков. В то же время 59% компаний готовы брать мигрантов на позиции, связанные с физическим трудом и опытом в профессии. А 23% работодателей рассматривают работников из ближнего зарубежья на позиции, не связанные с рабочими специальностями.

Среди основных требований к мигрантам — наличие документов, необходимых для легального трудоустройства в России, понимание русского языка на слух и умение читать и писать на русском.

Опрос проводился с 18 марта по 3 апреля 2023 года. В нем приняли участие 2 198 российских соискателей и 483 компаний-работодателей.