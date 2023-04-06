Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

HeadHunter: каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Каждый шестой опрошенный работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов, в основном граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Об этом написало ТАСС со ссылкой на опрос рекрутингового сервиса Headhunter.

«Исследование hh.ru показало, что 16% российских работодателей, прошедших опрос, нанимают на работу трудовых мигрантов. В большинстве случаев (76%) такие работодатели принимают до 10 человек в месяц. Еще 13% работодателей готовы трудоустроить до 20 иностранных работников. У 9% компаний есть практика приема на работу более 20 человек в месяц», — следует из итогов опроса.

По данным сервиса, в основном российские работодатели принимают на работу граждан Узбекистана (56% компаний), Таджикистана (55%) и Кыргызстана (53%). В то же время 70% представителей опрошенных компаний указали, что у них нет практики найма трудовых мигрантов.

Из опроса следует, что 61% российских работодателей нанимает трудовых мигрантов на роли, которые не требуют специализированных навыков. В то же время 59% компаний готовы брать мигрантов на позиции, связанные с физическим трудом и опытом в профессии. А 23% работодателей рассматривают работников из ближнего зарубежья на позиции, не связанные с рабочими специальностями.

Среди основных требований к мигрантам — наличие документов, необходимых для легального трудоустройства в России, понимание русского языка на слух и умение читать и писать на русском.

Опрос проводился с 18 марта по 3 апреля 2023 года. В нем приняли участие 2 198 российских соискателей и 483 компаний-работодателей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях