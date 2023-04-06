Американский ведущий Моррис: США создали финансовый кризис, но не признают это

Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что власти США спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать.

Он напомнил, что Федеральная резервная система (ФРС) признала, что грядет рецессия, одновременно говоря, что американские банки в безопасности.

«Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и, что вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: «Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рыкну разобраться самому»», — сказал Клейтон.

Телеведущий добавил, что страна претерпевает крах банков и финансовый кризис, о котором предупреждали эксперты, но власти не хотят это признавать. По мнению журналиста, кризис произошел по вине Байдена.

4 апреля председатель Credit Suisse Group AG Аксель Леманн извинился перед акционерами кредитной организации за неспособность предотвратить крах банка и дальнейшее поглощение финорганизации со стороны крупнейшего банка страны — UBS. При этом общее недоверие вкладчиков и инвесторов ко второму по капитализации швейцарскому банку сформировалось еще до того, как он вошел в состав его руководства.