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«Ъ»: остановившие бизнес с начала спецоперации зарубежные бренды потеряли около $2 млрд

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Газета «Коммерсантъ», опираясь на оценки консультантов, подсчитала, что зарубежные потребительские бренды, которые остановили или временно приостановили бизнес в России после начала специальной военной операции могли потерять в общей сложности до $2 миллиардов.

Издание сообщает, что зарубежные бренды недополучили от $1,3 до $1,5 миллиарда. Но с учетом временно неработающих магазинов сетей, которые не заявляли об уходе, сумма может достигать $2 миллиардов.

«Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA», — сообщил советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак. По его подсчетам, на долю этих брендов приходится более одного миллиарда долларов.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на данные аналитиков консалтинговой компании CORE.XP, писало, что доля свободных площадей в московских торговых центрах в первом квартале 2023 года достигла максимального показателя за последнее десятилетие, дойдя до отметки в 14%.

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