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Аэропорт Дубая девятый год подряд признали наиболее загруженным в мире

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Международный аэропорт Дубая в 2022 году снова стал самым загруженным в мире, по версии Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI). Рейтинг пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

ACI признала аэропорт Дубая самым загруженным в девятый раз подряд. В 2022 году пассажиропоток этой воздушной гавани вырос на 127% относительно 2021 года и составил 66,07 млн человек.

На втором месте — лондонский аэропорт Хитроу, через который в 2022 году прошли 58,24 млн пассажиров. В топ-10 рейтинга также попали аэропорты Амстердама (52,46 млн), Парижа (51,76 млн), Стамбула (48,5 млн), Франкфурта (44,77 млн), Мадрида (36,23 млн), Дохи (35,7 млн), Сингапура (31,9 млн) и лондонский Гатвик (30,14 млн).

На этой неделе в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, что в марте россияне чаще всего летали в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Казахстан.

В середине марта обозреватель газеты The New Times Антон Трояновский назвал Дубай «гаванью» российской элиты, «Россией вне России».

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