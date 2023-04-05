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Московская Grillvett начала серийный выпуск отечественных печей для пиццы

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Пресс-служба TVOЯ Pizza

Производитель оборудования для приготовления блюд на живом огне из Москвы Grillvett начал выпускать подовые печи из отечественных комплектующих для приготовления пиццы. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

«Столичная компания, которая с 2013 года занимается выпуском оборудования для общественного питания, запустила серийное производство профессиональных дровяных печей для пиццы купольного типа», — сказал Овчинский.

По его словам, печи раскаляются до 450 градусов Цельсия, корпус изделий состоит из шести слоев теплоизоляции, благодаря чему внутри поддерживается стабильно высокая температура.

Отличительная черта печей, используемых Grillvett, — высокая теплоаккумуляция, при которой в начале следующего рабочего дня внутри устройства сохраняется температура 150-180 градусов в рабочей зоне.

Во второй половине августа 2022 года бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов рассказал, как отличить хорошую доставку пиццы от плохой.

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