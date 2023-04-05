ВШЭ: поставки пластиков из Евросоюза в Россию упали на 19 — 77% в январе — октябре 2022 года

По итогам первых десяти месяцев 2022 года объемы поставок различных видов пластиков из стран Евросоюза (ЕС) в Россию сократились на 19 — 77% в зависимости от категорий продукции. За почти аналогичный период (с января по ноябрь) объемы производства пластика на внутреннем рынке РФ упали на 6,4%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ).

Одной из главных причин сокращения объемов поставок платиков на российский рынок стали международные ограничения, введенные западными странами против России в связи с обострением конфликта на Украине в конце февраля 2022 года. Их негативное воздействие на отрасль оказалось сильнее, чем на другие виды обрабатывающей промышленности, уточняется в докладе.

«Поставки пластиков из ЕС за первые десять месяцев 2022 года упали на 19 — 77% по разным позициям. В результате ограничений по итогам 11 месяцев 2022 года выпуск пластиков в России уменьшился на 6,4%. Наиболее существенно сократился выпуск полиамидов (на 16%), полиуретановых смол (на 11%), поливинилхлоридов (на 11%) и полипропилена (на 8%). Экспорт этих продуктов в ЕС снизился на 2 – 56% в зависимости от типа пластика», — говорится в материале.

5 апреля сотрудники нижегородского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) и департамента прикладной экономики ВШЭ представили результаты исследования, согласно которым совокупный ежегодный ущерб для России без налаживания импортозамещения поставок пластиков может составить 18 — 18,4 трлн руб. В случае полной остановки поставок данных видов продукции на внутренний рынок РФ могут пострадать отрасли, выпускающие продукцию эквивалентную 14% от суммарного внутреннего валового продукта (ВВП) страны за 2021 год.