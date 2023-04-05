В ЦБ сказали, что банки России проводят зарубежные переводы «где бочком, а где ползком»

Директор департамента организации международных расчетов Банка России Михаил Ковригин охарактеризовал ситуацию с проведением международных денежных переводов в четырех пословицах и поговорках, написало интернет-издание РБК.

Первая пословица, которую Ковригин упомянул в контексте вопроса со стороны российских кредитных организаций, как им расплачиваться в американских долларах и евро — «что о том говорить, чего нельзя воротить».

Вторая пословица — «где скоком, где летом, где бочком, а где ползком» — означает, что в настоящее время механизм международных расчетов индивидуален по каждому направлению и зависит, в том числе от юрисдикции.

Еще одна пословица — «великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с ними». По словам директора департамента регулятора, способность банка организовать зарубежные расчеты стали конкурентным преимуществом, хотя прежде такой функционал воспринимался как само собой разумеющееся.

Ковригин отметил, что, с учетом расширения санкций, конкурентное поле выглядит достаточно новым, но возможности есть у многих. «Что для этого надо — это четвертая пословица: «бери всегда ношу по себе, чтоб не кряхтеть при ходьбе», — отметил он.

В середине февраля в пресс-службе Центробанка заявили о создании нового подразделения в структуре регулятора – департамента международных расчетов. Его возглавил Ковригин, который до этого занимал пост директора департамента стратегического развития финансового рынка Банка России.