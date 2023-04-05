Bloomberg: UBS готовился к покупке обанкротившегося Credit Suisse за три года до его краха

Руководство крупнейшего швейцарского банка UBS готовилось к сделке по поглощению второй по объемам капитализации кредитной организации страны — Credit Suisse — на протяжении трех последних лет. Соответствующий план разрабатывали экс-президент Совета директоров UBS Аксель Вебер и нынешний его глава Колм Келлехер, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

О завершении сделки по слиянию UBS и Credit Suisse (CS) было объявлено 19 марта 2023 года. В итоге CS фактически прекратила свое существование в прежнем виде спустя 167 лет с момента основания. Сумму сделки оценили в 3 млрд франков, или $3,3 млрд. После этого некоторые акционеры, включая Гидо Ретлисбергера, обвинили правительство Швейцарии в неспособности предотвратить крах одного из крупнейших банков страны.

«Когда Колм Келлехер стал председателем в апреле прошлого года, он унаследовал технико-экономические обоснования своего предшественника Акселя Вебера, датируемые по крайней мере 2020 годом, о том, как будет выглядеть поглощение Credit Suisse Group AG. В начале этого года, после того, как клиенты вывели десятки миллиардов долларов со своих счетов, Келлехер призвал небольшую группу ведущих советников Morgan Stanley расширить планирование на случай непредвиденных обстоятельств», — говорится в материале.

При этом в самом американском банке в большинстве своем не подозревали о тайных переговорах президента Совета директоров UBS с некоторыми сотрудниками Morgan Stanley по поводу слияния UBS и Credit Suisse, уточняется в статье.

«Проект был совершенно секретным, и мало кто в американском банке знал, над чем работали их старшие коллеги по слияниям и финансовым услугам с узким кругом руководителей UBS», — заключается в заметке.

4 апреля агентство Bloomberg сообщило о начале расследования потенциальных преступлений при слиянии UBS и Credit Suisse. Расследование ведут представители Федеральной прокураторы Швейцарии. Предполагается, что сделка, подписанная в прошлом месяце, может сократить общую численность штата сотрудников на 30%: в Швейцарии могут быть уволены 11 тыс. человек, по всему миру — еще 25 тыс.