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Johnson & Johnson сообщила, что готова заплатить $8,9 млрд по искам о продукции с тальком

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Global Look Press

Американская компания Johnson & Johnson (J&J), которая является крупнейшим производителем медицинских товаров в мире, решила потратить $8,9 млрд на урегулирование имеющихся и будущих претензий, связанных с использованием талька в ее продукции. Это следует из пресс-релиза компании.

Компания планирует разрешить споры за счет реорганизации в рамках процедуры банкротства дочерней LTL Management LLC. До этого компания была готова заплатить $2 млрд для урегулирования претензий.

Если новое мировое соглашение одобрят, оно станет самым дорогим в сфере урегулирования претензий к качеству продукции в рамках процедур банкротства. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на занятых в деле юристов.

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson перестанет выпускать детскую присыпку на основе талька в 2023 году. Детская присыпка на основе талька, которая не продается в США и Канаде с 2020 года, стала причиной десятков тысяч судебных исков, поданных женщинами, страдающими от рака яичников после использования обычного талька. В компании Johnson & Johnson настаивали на безопасности продукта.

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