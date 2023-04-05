МИД РФ: есть риски возникновения глобального кризиса на фоне банковских проблем на Западе

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что риски возникновения глобального кризиса на фоне проблем в банковском секторе в Европе и США все также остаются. Об этом он сообщил на площадке клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Конечно, сейчас очевидные проблемы в банковском секторе, которые мы тоже последние дни прекрасно видим и которые перекинулись из-за океана на Европейский континент. Риски того, что может произойти перерастание в такой уже совсем глобальный кризис, по-прежнему сохраняются», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что банковский кризис в Соединенных Штатах еще не закончился, однако американские власти смогли взять ситуацию под контроль.

До этого президент федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари говорил в эфире CBS News, что проблемы банковской системы США приближают экономику страны к рецессии.

30 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на подготовленное выступление министра финансов США Джанет Йеллен в Национальной ассоциации экономики бизнеса писала, что она собирается объявить о возможном ужесточении правил в банковском секторе после краха нескольких банков.