Шахта «Листвяжная» возобновила ведение работ после гибели 51 человека в 2021 году

Шахта «Листвяжная» возобновляет ведение горных работ после аварии в ноябре 2021 года, в результате которой погиб 51 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга «СДС-Уголь».

«В итоговом протоколе межведомственной комиссии отмечается соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты «Листвяжная» требованиям промышленной безопасности и охраны труда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие готово к подготовительным работам по проведению горных выработок.

Взрыв метана на шахте произошел 25 ноября 2021 года, ЧП стало одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время. Погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, 239 из них вывели горноспасатели, при этом пять спасателей погибли. Суд арестовал владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, а в июле 2022 года суд освободил его из СИЗО под подписку о невыезде.

Председатель Росуглепрофа Иван Мохначук заявил, что горняки шахты «Листвяжная», где произошел взрыв метана, не знали о запасных выходах.