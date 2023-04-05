Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шахта «Листвяжная» возобновила ведение работ после гибели 51 человека в 2021 году

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Шахта «Листвяжная» возобновляет ведение горных работ после аварии в ноябре 2021 года, в результате которой погиб 51 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга «СДС-Уголь».

«В итоговом протоколе межведомственной комиссии отмечается соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты «Листвяжная» требованиям промышленной безопасности и охраны труда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие готово к подготовительным работам по проведению горных выработок.

Взрыв метана на шахте произошел 25 ноября 2021 года, ЧП стало одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время. Погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, 239 из них вывели горноспасатели, при этом пять спасателей погибли. Суд арестовал владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, а в июле 2022 года суд освободил его из СИЗО под подписку о невыезде.

Председатель Росуглепрофа Иван Мохначук заявил, что горняки шахты «Листвяжная», где произошел взрыв метана, не знали о запасных выходах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях