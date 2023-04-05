Мигрантов могут лишить гражданства России при угрозе нацбезопасности

Министерство внутренних дел России поддержало поправку к законопроекту «О гражданстве», предусматривающую лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной безопасности. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на заседании комитета Государственной думы, передает РИА Новости.

По ее словам, поправка согласована администрацией президента и Федеральной службой безопасности. Казакова напомнила, что при приобретении гражданства приносится присяга, человек обязуется соблюдать законодательство, любить Россию, а также обещает не создавать угрозу национальной безопасности.

Представитель МВД подчеркнула, что государство в праве как предоставить гражданство РФ, так и отнять его. Однако, гражданин будет иметь право обжаловать решение в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать российского гражданства тех людей, которые не встают при звучании гимна России.