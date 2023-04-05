«Ведомости»: власти выступили за создание индустрии по восстановлению б/у автозапчастей

Правительство РФ поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, в частности в рамках ремонта автомобилей по ОСАГО и КАСКО. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Дениса Мантурова, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову, министру финансов Антону Силуанову и замминистра промышленности и торговли Василию Осьмакову.

В феврале с такой инициативой выступили в совместном письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина главы четырех комитетов Госдумы. В письме депутатов говорилось, что для создания нового института нужно принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих. Для этого в том числе потребуется сформировать требования к предприятиям по восстановлению комплектующих, ввести правила маркировки, обязать изготовителей авто раскрывать сервисную и техническую документацию, следовало из письма.

«В 2022 году на фоне проведения спецоперации и остановки выпуска всех иномарок в России, кроме китайских, автомобильная отрасль столкнулась с нехваткой запчастей. Из-за нехватки запчастей произошло уменьшение доли ремонтов автомобилей по ОСАГО в России в конце 2022 г. до 5%, пишет газета. Из-за роста денежного возмещения к декабрю средняя выплата по ОСАГО достигла примерно 91 000 руб., что на 23% больше, чем в декабре 2021 г. В сегменте легковых автомобилей рост составил 17%», — отмечается в статье.

Сложности со своевременным ремонтом из-за отсутствия деталей могут нарушить работу миллиона грузовых автомобилей и почти миллиона автобусов, сказали эксперты газете. Проблему может решить создание индустрии по промышленному восстановлению отработанных компонентов, считают они.