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Курс доллара на Мосбирже снизился до 79,41 рубля, а евро вырос до 87,26 рубля

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Курс доллара на открытии торгов в среду снизился на 10,75 копеек по отношению к рублю и составил 79,41 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 45 копеек и составил 87,26 рубля. Курс юаня вырос на 0,8 копеек и составил 11,51 рубля.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявлял газете «Известия», что курс евро может укрепиться до 90 рублей и выше из-за того, что европейская валюта на международном рынке «Форекс» укрепляется сильнее доллара.

22 марта экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько говорил о том, что рост курса евро не является трендом, и, скорее всего, представляет из себя «последний всплеск спроса». По его словам, сейчас евро является достаточно рискованной валютой, так как любые транзакции могут заблокировать по решению Евросоюза и США. Поэтому спрос на эту валюту со стороны физлиц будет только снижаться.

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