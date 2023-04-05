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Эксперт Хазин предупредил россиян с ценными бумагами об опасности

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«Газета.Ru»

В случае развития в США масштабного экономического кризиса, обусловленного возможным обвалом фондового рынка и высокой инфляцией, волна от этого катаклизма разойдется по всему миру, считает экономист Михаил Хазин. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал канадской радиостанции «Vera».

Так, уровень жизни рядовых американцев за считанные месяцы обрушится на 30%, россиян также может ждать тотальный крах накоплений. Это касается тех граждан РФ, которые хранят свои запасы в иностранных ценных бумагах.

Если произойдет «большой обвал», такие активы резко потеряют свою стоимость. Реализовать их даже по начальной стоимости уже будет невозможно. Инвесторы столкнутся с потерей сбережений.
Хазин предложил переконвертировать свою «кубышку» в золото, недвижимость на территории России или отечественные ОФЗ.

Ранее сообщалось, что валютные сбережения российских граждан по состоянию на 1 ноября обновили минимальный уровень 2012 года.

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