Производство алкогольной продукции в РФ в 2022 году впервые превысило 1 млрд декалитров

Руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что производство алкогольной продукции в России в 2022 году впервые превысило 1 млрд декалитров (дал). Об этом он сообщил на заседании ведомства, передает «Интерфакс».

По его словам, производство этилового спирта из пищевого сырья выросло почти на 13%, а объем продаж маркируемого алкоголя увеличился на 3,3%.

При этом импорт алкогольной продукции снизился до 96 млн дал, отметил он.

Ранее сообщалось, что производители алкоголя в России могут получить право на продажу остатков товаров для уплаты долгов после объявления о банкротстве.

В Минфине добавили, что производители получат возможность в течение двух месяцев после аннулирования лицензии поставлять остатки продукции организации, у которой есть лицензия. После двух месяцев любая оставшаяся продукция получает статус находящейся в незаконном обороте.