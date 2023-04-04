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Новый собственник завода IKEA решил представить первую партию продукции в мае

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Новый собственник бывшего завода IKEA в Новгородской области решил представить первую партию товаров в мае 2023 года. Об этом на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» заявил директор производства ДСП на предприятии Сергей Емельянов.

«Подготовка к запуску завода ДСП идет полным ходом, предварительно в середине мая мы произведем новую продукцию в новых условиях и с июня начнем выходить на работу в регулярных объемах», — отметил Емельянов.

По его словам, первой продукцией, которую выпустит перезапущенное производство, станут древесные ламинированные плиты.

Компания «Инвест Плюс» в марте 2023 года купила производственную площадку IKEA - ООО «Икеа Индастри Новгород». Актив состоит из завода, который производит ламинированные древесно-стружечные плиты, а также фабрики по производству корпусной мебели.

Ранее во вторник в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли заявили, что заметных поставок товаров голландского производителя мебели и товаров для дома IKEA в Россию в последнее время не было зафиксировано.

До этого голландский производитель мебели и товаров для дома IKEA продал последнюю принадлежащую ему фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову.

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