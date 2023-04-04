Минфин России погасил раньше срока купон по евробондам на 6,6 миллиарда рублей

Министерство финансов России погасило раньше срока купон по евробондам на 6,6 млрд руб, который предполагался к выплате в 2042 году, сообщается на сайте министерства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 6,6 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что внешний долг России сократился до минимальных значений за 15 лет, с первого квартала 2007 года.

Совокупно внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 21,1% и составил $380,5 млрд — таким образом, за прошедший год долг сократился на $101,8 млрд.