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Test Achats: инфляция в бельгийских супермаркетах впервые в истории превысила 20% по итогам марта

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

В марте текущего года темпы роста инфляции в супермаркетах Бельгии впервые за всю историю наблюдений превысили 20% в годовом выражении. За последние же три месяца увеличение потребительских цен в стране колебалось в районе 19,5% в сравнении с аналогичными периодами прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков организации по защите прав потребителей Test Achats.

Исследование проводилось на основе корзины из 3 тыс. продуктов, доступных потребителям в семи местных сетях супермаркетов. Аналитики пришли к выводу, что за последнее время жители Бельгии тратили на продукты в среднем на пятую часть больше, чем год назад. Среднестатистическая семья из двух человек платит за продукты питания €521, что на €89 больше в сравнении с показателем годичной давности и на €9 больше, чем в феврале текущего года, уточняется в статье.

«За последние три месяца рост цен колебался в районе 19,5%. В марте он впервые превысил 20%: абсолютный рекорд <....> Одним из основных драйверов роста стало удорожание овощей. По сравнению с мартом 2022 года этот показатель в среднем увеличился на 31%. Больше всего в марте 2023 года подорожали салат айсберг (+53%), огурцы (+51%) и лук (+50%)», — говорится в материале.

11 января премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо обвинил американское руководство в агрессивном использовании закона о снижении инфляции (IRA). США переманивают к себе европейские фирмы, обещая поддержку в рамках закона о снижении инфляции, что может оказать негативные последствия для европейского региона. Де Кроо предложил ответные субсидии с европейской стороны в качестве ответной меры на этот «несправедливый» закон.

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