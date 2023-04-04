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АЭВТ: авиакомпании России попросили у Минтранса 100 млрд рублей на рейсы по стране

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Depositphotos

Авиакомпании России попросили у Минтранса 100 млрд рублей на рейсы по стране после введенных санкций, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По его словам, отечественные перевозчики запросили у ведомства около 100 млрд рублей на возмещение расходов при полетах внутри России на 2023 год. Правительство России пока не приняло решения о выделении средств, отметил он.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании в марте 2023 года перевезли на 416 тыс. больше пассажиров, чем планировал Минтранс. Об этом российский министр транспорта сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказано на сайте президента России.

25 марта министр транспорта России сообщил о нормальном движении по Крымскому мосту при 100-процентном досмотре. Тогда же Савельев заявил, что с 1 мая по 30 сентября в Крым планируется перевезти 3 млн пассажиров.

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