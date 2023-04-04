Евросоюз и США договорились снизить зависимость ЕС от российского ядерного топлива

США и Евросоюз (ЕС) договорились об усилении сотрудничества по сокращению зависимости ЕС от российского ядерного топлива и услуг по обслуживанию атомных электростанций (АЭС). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на заявление Энергетического совета ЕС — США, заседание которого состоялось при участии госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

«Совет намерен интенсифицировать сотрудничество по снижению зависимости от России в области ядерного топлива и услуг по топливному циклу», — сказано в документе.

Кроме того, стороны поддержали дальнейшие усилия государств альянса по диверсификации источников этого топлива.

На прошлой неделе пресс-служба Американской Федеральной Комиссии по международной торговле сообщила о принятии решения по сохранению уровня объема поставок российского урана на рынок США.

Тогда же телеканал Sky News сообщил, что жителям города Томиока в японской префектуре Фукусима разрешили вернуться спустя 12 лет после катастрофы на АЭС «Фукусима-1».