Президент России Владимир Путин призвал динамичнее развивать технологические партнерства с компаниями из дружественных стран. Об этом глава государства сказал на встрече с рабочими завода по производству тяжелой путевой техники и оборудования для строительства «Тулажелдормаш», написало агентство ТАСС.

«Необходимо динамично развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Мы открыты к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами», — сказал глава государства.

Ранее 4 апреля Путин заявил о необходимости стремления к полной локализации производства в Российской Федерации по критически важным направлениям.

До этого в тот же день агентство Bloomberg после анализа ежедневных отчетов о транзакциях Московской биржи пришло к выводу, что китайский юань смог вытеснить американский доллар и стать наиболее торгуемой валютой в России, в чем помогли санкции против Москвы.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и подтвердил приглашение бразильской стороне, включая президента Лулу да Сильву, посетить Россию с визитом.

На прошлой неделе газета «Ведомости» написала, что российский «Трансмашхолдинг» поставит Индии 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму более $1,7 млрд.