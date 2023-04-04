В Россию прекратились масштабные поставки товаров бренда IKEA

Заметных поставок товаров голландского производителя мебели и товаров для дома IKEA в Россию в последнее время не было зафиксировано. Об этом газете «Известия» заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли.

«У российского потребителя нет потребности в этой продукции. Большую часть мебели и комплектующих для шведской компании производили именно отечественные предприятия, которые после ухода IKEA с рынка продолжают работать и выпускают аналогичную продукцию», — отметил гендиректор ассоциации Александр Шестаков.

Эксперты рынка пояснили, что ввозить товары бренда по параллельному импорту достаточно затруднительно, так как компания работает по замкнутой на себя модели. То есть сама производит необходимую мебель и поставляет в магазины своей же сети. Это означает, что закупить товары можно только у правообладателя. Поэтому в будущем, скорее всего, поставки IKEA в Россию будут минимальными.

Представители маркетплейсов указали на то, что в России еще есть товары IKEA. В частности, все еще можно купить всевозможную мебель, гардеробы и кухни.

24 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение представителя Slotex писала, что производитель мебели и товаров для дома IKEA продал последнюю принадлежащую ему фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову. Уточняется, что сделку закрыла принадлежащая на 99% Осипову компания «Инвест Плюс».