РБК: основной акционер Globaltrans намерен продать одну из крупнейших автотранспортных компаний РФ

Сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев в настоящее время ведет переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck. Предполагается, что покупателем выступит группа «Монополия», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Завершить сделку планируется в течение ближайших нескольких недель. За это время стороны должны будут подписать обязывающие документы о смене собственника автомобильного грузоперевозчика. При этом обсуждение деталей сделки велось продолжительное время — с середины прошлого года, уточняется в статье.

«Сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведет переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck группе «Монополия», — говорится в материале.

При этом представитель потенциального покупателя не стал подтверждать или опровергать информацию о грядущей сделке по продаже автомобильного грузоперевозчика. «На текущий момент комментариев нет. Прокомментируем, когда и если появятся детали», — заключил он.

13 марта газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, отправленное вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщила, что ассоциация «Спецавтопром» попросила российское правительство поднять ставки утильсбора на самосвалы. Данная мера необходима для того, чтобы автопроизводители РФ могли конкурировать с китайскими компаниями.