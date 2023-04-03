Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 78 руб. Это произошло впервые с 20 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 13:41 по московскому времени рос на 41 копейку, до 78,01 руб. Европейская валюта росла на 64 копейки, до 84,85 руб. Юань вырос на 4 копейки, до 11,32 руб.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что курс доллара и евро в апреле может поменяться, но несильно. По его словам, возможны небольшие колебания в пределах 2-3 руб. Экономист отметил, что курсы валют в апреле могут меняться в связи с влиянием напряженных отношений между западными государствами и Российской Федерацией, которые помогают укреплению доллара и евро. Также на ситуацию будет влиять банковский кризис в Соединенных Штатах и Европе.

До этого экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявлял, что рост курса евро до 83 руб. не является трендом, и, скорее всего, представляет из себя «последний всплеск спроса».