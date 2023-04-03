Финский лесопромышленный холдинг UPM завершил продажу активов в России

Руководство финского лесопромышленного холдинга UPM завершило процесс продажи собственных активов на российском рынке. Таким образом компания окончательно покинула РФ, сообщается на сайте концерна.

«UPM завершила вывод своих предприятий из России, продав все свои российские предприятия, включая Чудовский фанерный завод, компании Gungnir Wooden Products Trading. Стороны договорились не разглашать подробности сделки», — говорится в заявлении холдинга.

Руководство концерна UPM приняло решение приостановить коммерческую деятельность на российском рынке в марте 2022 года в связи с обострением конфликта на Украине. С того времени прекратились поставки и заготовка древесины, а также приостановлена работа на Чудовском фанерном заводе, заключается в материале.

11 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что крупнейшие поставщики мелованной бумаги, которая используется для производства книг и журналов, заявили о приостановке поставок в Россию. На этом фоне издатели опасаются нехватки сырья и роста себестоимости своей продукции.