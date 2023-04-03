Глава «Молдовагаза»: стоимость поставок газа из России упадет с $1011 до $673 за тыс. кубометров

Стоимость поставок природного газа из России в Молдавию снизится с $1011 до $673 за тыс. кубометров в апреле текущего года. Таким образом показатель сократится в полтора раза, написал глава национальной энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 673 доллара за тысячу кубометров», — заявил Чебан.

По его словам, весь объем поставок российского природного газа в республику будет направлен для нужд компании «Тираспольтрансгаз». Эта фирма базируется в Приднестровье.

23 марта глава национальной энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан призвал граждан республики оплатить долги за поставки природного газа, образовавшиеся в зимний отопительный период. По его завершении совокупный долг населения и предприятий по выплатам за газ составил почти $23 млн.