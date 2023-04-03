Президент Путин поручил отобрать лучшие бизнес-практики для развития новых регионов России

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров отобрать для программ развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лучшие проекты и практики по улучшению качества жизни и бизнеса. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), передает ТАСС.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Доклад необходимо представить президенту до 1 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что новые регионы России впервые получат инфраструктурные бюджетные кредиты.

24 февраля 2022 года президент РФ принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.