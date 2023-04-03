McDonald's временно закрывает офисы в США

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на текущей неделе временно закрывает офисы в США в связи с подготовкой к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на заявление компании.

По данным издания, в течение этой недели с 3 апреля McDonald's сообщит «о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников» в компании.

Также руководство сети попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия решений по кадрам «виртуально». Кроме того, работников попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире McDonald's.

Ранее компания «КСБ Виктори Рестораны», которая ранее управляла сетью под брендом McDonald's в Белоруссии, заявила, что сеть ресторанов общественного питания в стране продолжает работать без бренда.

17 ноября 2022 года пресс-служба «КСБ Виктори Рестораны» сообщила, что рестораны сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии начнут работать под брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября.