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Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

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Shutterstock

Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец текущего года. Об этом сообщает госагентство королевства SPA.

«Представитель министерства энергетики заявил, что королевство Саудовская Аравия осуществит добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года в координации с некоторыми другими странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в декларации о кооперации (сделка ОПЕК+. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

Представитель министерства также отметил, что соответствующее решение является предупредительной мерой, которая направлена на поддержание стабильности рынка нефти.

2 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов сообщало, что в ОПЕК+ заявляли, что в сложившихся условиях растущей неопределенности на рынке лучшим решением будет сохранить квоты по добыче нефти.

Ранее Reuters сообщало, что комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля не станет выносить рекомендацию об изменении действующего плана по добыче нефти. Изменения в политике альянса по добыче нефти пока маловероятны.

До этого министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Сальман Аль Сауд говорил, что энергетические компании страны сократят добычу нефти, если западные страны установят предельные цены на сырье из ближневосточной страны.

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