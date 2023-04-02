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Поставки оборонной продукции Индии достигли рекордных $1,9 млрд за год

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Экспорт вооружений и оборонных технологий Индии в 2022–2023 финансовом году составил 159,2 млрд рупий (около $1,9 млрд), что стало рекордом. Об этом в Twitter написал министр обороны страны Раджнатх Сингх.

«Под вдохновляющим руководством премьер-министра Нарендры Моди наш оборонный экспорт будет продолжать расти в геометрической прогрессии»,— отметил Сингх.

1 апреля газета The Times of India писала, что индийское оборонное ведомство намерено выделить 320 млрд рупий (около $5 млрд) на строительство в ближайшем времени военных кораблей, поставку ракет различного назначения, разведывательного космического спутника и других вооружений.

До этого российская нефтегазовая компания «Роснефть» и индийская нефтяная Indian Oil Company заключили соглашение об увеличении объема поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские морские перевозки сырой нефти восстановились из-за возросшего импорта топлива Индией на тихоокеанском направлении. Отмечается, что за 7 дней, до 10 марта, РФ восстановила 40% потерь, понесенных в предыдущие недели, и увеличила экспорт до 3,33 млн баррелей в день.

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