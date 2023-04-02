Немецкий концерн ThyssenKrupp решил продать «дочку», которая производит подводные лодки и другие суда, сообщает газета Financial Times.

Речь идет о том, что конкурс на приобретение подразделения ThyssenKrupp будет объявлен после 10 апреля — однако сделка находится под пристальным вниманием со стороны германского оборонного ведомства в связи с тем, что Германия официально объявила о планах нарастить объемы производства вооружений.

В числе активов ThyssenKrupp Marine Systems, которые могут быть проданы на сторону, упоминаются верфи в городе Киль на севере Германии, а также приобретенная в 2022 году верфь в городе Висмар.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что если следующим президентом США станет политик, который дистанцируется от Европы, то европейские страны столкнутся с вызовами, которые не могли представить.