Рубини заявил, что сотни небольших банков в США могут оказаться неплатежеспособными

Экономист Нуриэль Рубини, который предсказал мировой кризис в 2008 году, заявил, что сотни небольших американских банков могут оказаться технически неплатежеспособными из-за роста ставок.

«Когда процентные ставки повышаются, стоимость ценных бумаг и кредитов снижается. И тогда возникают массовые проблемы с ликвидностью и платежеспособностью», — сказал Рубини в интервью Bloomberg TV.

Экономист отметил, что на балансах кредитных организаций скопились портфели ипотечных кредитов с погашением в 30-летний срок, которые выдавали по фиксированным ставкам в период их удержания Федеральной резервной системой (ФРС) США на одном уровне.

Рубини оценил возможные убытки по таким кредитам и ценным бумагам в $1,8 трлн при капитале в $2,2 трлн.

Во второй половине марта бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд (банкротство этой организации в 2008 году принято считать началом мирового финансового кризиса) заявил, что глава ФРС Джером Пауэлл врет о состоянии региональных банков в США.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

Тогда же власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков.