Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рубини заявил, что сотни небольших банков в США могут оказаться неплатежеспособными

close
100%
Global Look Press

Экономист Нуриэль Рубини, который предсказал мировой кризис в 2008 году, заявил, что сотни небольших американских банков могут оказаться технически неплатежеспособными из-за роста ставок.

«Когда процентные ставки повышаются, стоимость ценных бумаг и кредитов снижается. И тогда возникают массовые проблемы с ликвидностью и платежеспособностью», — сказал Рубини в интервью Bloomberg TV.

Экономист отметил, что на балансах кредитных организаций скопились портфели ипотечных кредитов с погашением в 30-летний срок, которые выдавали по фиксированным ставкам в период их удержания Федеральной резервной системой (ФРС) США на одном уровне.

Рубини оценил возможные убытки по таким кредитам и ценным бумагам в $1,8 трлн при капитале в $2,2 трлн.

Во второй половине марта бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд (банкротство этой организации в 2008 году принято считать началом мирового финансового кризиса) заявил, что глава ФРС Джером Пауэлл врет о состоянии региональных банков в США.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

Тогда же власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях