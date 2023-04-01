В Болгарии цена на природный газ в апреле снизится на 8% благодаря топливу из Азербайджана

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии утвердила стоимость газа в апреле в размере 98,16 лева или около €49,8 за 1 МВт·ч, что меньше мартовской цены на 8% (в марте стоимость составляла 106,74 лева или около €53,37). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

«В расчет стоимости газовой смеси была включена цена на азербайджанский газ, который поставляется по интерконнектору Болгария — Греция в соответствии с действующим долгосрочным договором с Азербайджаном. Эти объемы покрывают около 51,9% потребления страны и имеют ключевое значение для достижения благоприятных цен на газ», — сказано в сообщении.

В первой половине марта президент Болгарии Румен Радев на онлайн встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что София готова покупать дополнительные объемы азербайджанского газа, поскольку возможности страны для транспортировки топлива с каждым месяцем увеличиваются.

В феврале газета «Коммерсантъ» написала о начале строительства Болгарией газопровода в Сербию, с помощью которого захотели снизить зависимость от российского газа.

В январе в Болгарии природный газ дорожал с €73 до €92.