В Москве на месте H&M на Тверской открылся флагманский магазин Gloria Jeans

Флагманский магазин российского ритейлера одежды Gloria Jeans открыл свои двери на Тверской, где до этого находился трехэтажный магазин H&M. Об этом информирует РИА Новости.

В компании позднее подтвердили этот факт, добавив, что это крупнейший из существующих монобрендовых магазинов в РФ. Праздничное открытие торговой точки состоится 8-9 апреля.

По словам представителей компании, торговые площади ушедших из России брендов на данный момент заняли 25 магазинов Gloria Jeans, к открытию готовятся еще несколько десятков.

Ранее стало известно, что этой весной в двух подмосковных торговых центрах Vegas на МКАД откроются мультибрендовые универмаги «Стокманн», которые займут площади ушедшего из РФ шведского ритейлера H&M.

H&M приступил к закрытию своих магазинов в России в октябре 2022 года.

Позднее генеральный директор испанской сети магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Massimo, Stradivarius, сообщил, что готов вернуться в Россию, если ситуация изменится.