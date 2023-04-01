Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Мустаев рассказал об инструментах для заработка в долларах и защиты от инфляции

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Граждане России, которым интересна доходность в долларах, могут рассмотреть замещающие облигации. Об этом написало интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение портфельного управляющего УК «Открытие» Руслана Мустаева.

«Клиентам, которым интересна валютная доходность, можно рассмотреть замещающие облигации, доходность по которым составляет 7-8%. В текущей ситуации это один из немногих вариантов получения долларовой доходности. Сдерживающим фактором может послужить потенциальное укрепление рубля», — сказал Мустаев.

По его словам, сдерживающим фактором при росте дохода в долларах может оказаться укрепление национальной российской валюты.

Также портфельный управляющий УК «Открытие» порекомендовал обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) для защиты от инфляции.

Накануне курс американского доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,73% и достиг 77,64 руб.

Во второй половине марта в пресс-службе Банка России сообщили, что россияне хранили в наличной валюте $105,4 млрд по состоянию на 1 февраля 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях