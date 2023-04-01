Аналитик Мустаев рассказал об инструментах для заработка в долларах и защиты от инфляции

Граждане России, которым интересна доходность в долларах, могут рассмотреть замещающие облигации. Об этом написало интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение портфельного управляющего УК «Открытие» Руслана Мустаева.

«Клиентам, которым интересна валютная доходность, можно рассмотреть замещающие облигации, доходность по которым составляет 7-8%. В текущей ситуации это один из немногих вариантов получения долларовой доходности. Сдерживающим фактором может послужить потенциальное укрепление рубля», — сказал Мустаев.

По его словам, сдерживающим фактором при росте дохода в долларах может оказаться укрепление национальной российской валюты.

Также портфельный управляющий УК «Открытие» порекомендовал обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) для защиты от инфляции.

Накануне курс американского доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,73% и достиг 77,64 руб.

Во второй половине марта в пресс-службе Банка России сообщили, что россияне хранили в наличной валюте $105,4 млрд по состоянию на 1 февраля 2023 года.