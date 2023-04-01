Вучич посетовал на нежелание международных финансовых организаций кредитовать Сербию

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал получение Белградом кредита на сумму €300-500 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Заявление было сделано политиком на пресс-конференции по случаю открытия участка «Новый Белград-Сурчин» автомагистрали «Милош Великий», сообщает сербское издание »Политика».

Политик анонсировал запуск крупной программы дорожного строительства и посетовал на то, что руководству страны удалось «выпросить» у международных финансовых организаций кредит «только» на €300-500 млн из желаемых €1-2 млрд.

«Мы собираемся реализовать новые крупные инвестиции в дорожное строительство, однако у нас не получилось добиться значительной поддержки извне в плане кредитования. У нас небольшой государственный долг, и мы можем себе это позволить. Но сотрудничать в этом с нами хочет только Европейский инвестиционный банк», — заявил Вучич.

Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад подталкивает Белград к контактам с Киевом.