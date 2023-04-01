Индекс кофе с бутербродом в России с 16 по 31 марта упал на 2,3 пункта, до 102 пунктов

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») в первой половине февраля 2023 года во второй половине марта снизился на 2,3 пункта и составил 102 пункта. Об этом сообщило РИА Новости.

«Индекс кофе с бутербродом» или «Бутербродекс», — это показатель, который рассчитывают аналитики РИА Новости как альтернативный показатель индекса «Биг Мака». «Бутербродекс» отражает стоимость популярных у россиян продуктов для завтрака. В «корзину» для расчета входят семь товаров: хлеб, ветчина, сыр, сливочное масло, огурцы, растворимый кофе и сахар. Индекс рассчитывают аналитики агентства на основе статистики от сервиса «Чек Индекс».

«В период с 16 по 31 марта средний чек вырос по сравнению с первой половиной месяца только по ветчине — на 3%, до 127 рублей», — следует из материала.

По остальным категориям товаров средний чек, напротив, уменьшился. Например, средний чек по сливочному маслу упал до 130 рублей, а по кофе – до 171 рубля.

В первой половине марта «Бутербродекс» составил 104,3 пункта, снизившись по сравнению со второй половиной февраля также на 2,3 пункта. До марта индекс, напротив, увеличивался.