Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне смогут направить маткапитал на погашение займов в потребительских кооперативах

close
100%
Freepik.com

В апреле 2023 года вступает в силу закон, по которому займы в кредитных потребительских кооперативах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах можно будет погасить с помощью материнского капитала. Данные участники рынка должны быть при этом включены в специальный перечень Центробанка РФ. Об этом сообщило РБК.

«Данная мера должна защитить средства владельцев маткапитала. В этой сфере часто можно встретить нарушения: например, владельцу сертификата выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости. Принятый закон станет новым механизмом защиты от мошенничества в этой сфере», — рассказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

В итоге материнский капитал можно будет направить на погашение займов в кооперативах. Ткаченко уточнил, что потребительские кооперативы для включения в перечень ЦБ должны соответствовать определенным требованиям.

В частности, кооперативы должны сдавать регулятору отчетность, являться членом саморегулируемой организации, не иметь предписаний об ограничении деятельности. При этом объем займов на приобретение и строительство жилья с использованием маткапитала в течение квартала не может превышать 50% от общего объема займов кооператива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях