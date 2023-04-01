Россияне смогут направить маткапитал на погашение займов в потребительских кооперативах

В апреле 2023 года вступает в силу закон, по которому займы в кредитных потребительских кооперативах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах можно будет погасить с помощью материнского капитала. Данные участники рынка должны быть при этом включены в специальный перечень Центробанка РФ. Об этом сообщило РБК.

«Данная мера должна защитить средства владельцев маткапитала. В этой сфере часто можно встретить нарушения: например, владельцу сертификата выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости. Принятый закон станет новым механизмом защиты от мошенничества в этой сфере», — рассказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

В итоге материнский капитал можно будет направить на погашение займов в кооперативах. Ткаченко уточнил, что потребительские кооперативы для включения в перечень ЦБ должны соответствовать определенным требованиям.

В частности, кооперативы должны сдавать регулятору отчетность, являться членом саморегулируемой организации, не иметь предписаний об ограничении деятельности. При этом объем займов на приобретение и строительство жилья с использованием маткапитала в течение квартала не может превышать 50% от общего объема займов кооператива.